Djokovic-Dimitrov, final en París-Bercy

El tenista serbio Novak Djokovic remontó (5-7, 7-6(3) y 7-5) al ruso Andrey Rublev para alcanzar su novena final en el torneo de París-Bercy, último Masters 1.000 de la temporada, otra batalla victoriosa del número uno que le cita con el búlgaro Grigor Dimitrov en busca de su séptimo título en el torneo.

Que 'Nole' tiene más vidas que un gato es algo que es sabido desde hace muchos años, pero a sus 36 lo sigue demostrando. El de Belgrado aguantó tres horas un gran partido de Rublev, de los mejores de su carrera, para alargar una semana de tintes épicos, con largos partidos, remontadas y bastante sufrimiento.

For the title in BERCY ?? @DjokerNole vs. Grigor Dimitrov @RolexPMasters | #RolexParisMasters pic.twitter.com/xQOf7ldGV0

El campeón de 24 'grandes', que viene padeciendo problemas de estómago y tuvo que ser atendido en el tercer set en su espalda, fue cambiando su cara para terminar celebrando con mucha testosterona. Rublev aguantó los gestos, la incertidumbre sobre el estado de un Djokovic capaz de sacar su mejor versión en cualquier momento.

De hecho, el ruso levantó muchos juegos comprometidos. En el primer set, Rublev remontó un 'break' en contra para llevarse la manga por 7-5. Después, sin margen de error, el serbio fue poco a poco lanzando su ataque, pero el ruso salvó cuatro bolas de 'break' antes de llegar a la muerte súbita. Ahí, el número uno metió otra marcha, siempre seguro con su saque y ganando los intercambios.

El de Belgrado se fue al vestuario y después estuvo con el fisio. Unos 15 minutos de parón que no cambiaron la fe del ruso. Rublev volvió a salvar bolas de 'break', pero Djokovic tenía aún artillería para ir minando a su rival. El ruso se despidió de París con una doble falta, una derrota de las que se aprende pero que duelen.

Back in the BIG TIME ??



Grigor Dimitrov will be aiming to capture his first tour-level trophy since 2017 ??@RolexPMasters | #RolexParisMasters