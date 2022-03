Rumanía se lleva el dobles y mantiene viva la eliminatoria

El equipo rumano de la Copa Davis ganó el tercer partido de la eliminatoria en dos sets (6-7 y 4-6) con un gran nivel de Horia Tecau y Marius Copil frente a los españoles Alejandro Davidovich y Pedro Martínez, que debutaron sin poder cerrar el pase a la fase final.

Rumanía fue mejor en el dobles del clasificatorio de la Copa Davis y pudo recortar distancias en el resultado global (2-1), en un primer set muy igualado que se resolvió en el 'tie break' y una remontada en el segundo, donde pasaron del 4-1 al 4-6 y dejaron sin opción a Davidovich y Martínez.

