Serbia, República Checa y Corea, rivales de España en la primera ronda de la Copa Davis

Dieciséis selecciones, entre ellas la española como una de las cabezas de serie del sorteo celebrado este miércoles en Málaga, han quedado encuadradas en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno, de los cuales los dos primeros clasificados jugarán la Final entre Ocho que se disputará en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de esta ciudad andaluza, del 21 al 26 de noviembre.

La selección española se medirá en Valencia a Serbia, la República Checa y Corea del Sur en la fase de grupos de las Finales de la Copa Davis 2023, según deparó el sorteo celebrado este miércoles en Málaga.

El equipo que capitanea David Ferrer tendrá como teórico rival más duro al combinado serbio, que podría contar con Novak Djokovic, mientras que del tercer bombo evitó a los teóricos oponentes más duros para emparejarse con los checos.

El cuarto en discordia serán los surcoreanos por lo que se da la circunstancia de que España tendrá un primer grupo casi idéntico al del año pasado cuando ejerció de anfitrión en La Fuente de San Luis de Valencia a Serbia, entonces sin su número uno, Canadá y Corea del Sur. Entonces pasó como segunda tras ganar a serbios y coreanos y perder contra los canadienses, meses después campeones en el Martín Carpena.

