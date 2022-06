Las entradas para las Finales de la Copa Davis ya están a la venta

Málaga inició este miércoles la venta de entradas para la fase de cruces de las Finales de la Copa Davis 2022, que se celebrarán en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena entre el 22 y el 27 de noviembre.

Con una lona de 1600 m2 en la plaza de toros de La Malagueta con el mensaje 'Málaga, esta Davis va por ustedes', comenzó la venta de localidades para acoger a las ocho selecciones que superen la ronda de grupos que se llevará a cabo entre el 13 y el 18 de septiembre en cuatro sedes (Valencia, Glasgow, Hamburgo y Bolonia).

La capital costasoleña recibirá a los dos primeros de cada uno de los grupos, que se enfrentarán en eliminatorias directas en un formato de 'Final a 8' con cuartos, semifinales y final, "lo que va a permitir que los aficionados de esos ocho equipos clasificados puedan planificar con tiempo el viaje a Málaga para apoyar a su selección", según explica Enric Rojas, CEO de Kosmos Tennis.

Las entradas se podrán adquirir a través de 'daviscupfinals.com' y en diferentes paquetes. El 'Full pass' ('Pase Completo') dará acceso a toda la competición; el 'Weekend pass' ('Pase de Fin de Semana), a una semifinal y a la final; y el 'Semifinals Pack' ('Paquete Semifinales), a las dos semifinales, además de otros paquetes combinados.

Malaga to host knock-out stage of Davis Cup by Rakuten Finals 2022 & 2023@ITFTennis & Kosmos Tennis have today announced that Malaga, Spain, will host the knock-out stage of the 2022 Davis Cup by Rakuten Finals



More info ?? https://t.co/RRfIwusm9Ypic.twitter.com/LCL2Nb5VVy