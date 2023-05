España se medirá a Canadá y Polonia en su grupo de las Finales de la Billie Jean King Cup

La selección española se medirá a Canadá y a Polonia en la fase de grupos de las Finales de la Billie Jean King Cup 2023, que se disputarán en Sevilla entre el 7 y el 12 de noviembre, según deparó el sorteo de este miércoles celebrado en Londres.

El equipo que capitanea Anabel Medina, que tendrá el plus de ser anfitrión y el consiguiente apoyo del público, quedó encuadrado en el Grupo C ante unos rivales cuyo potencial dependerá si acuden o no sus respectivas mejores jugadoras.

— Billie Jean King Cup (@BJKCup_es) May 24, 2023

Así, Polonia, que competirá en estas Finales gracias a una invitación ya que había sido eliminado en los clasificatorios por Kazajistán, elevará su nivel si cuenta con la actual número uno del mundo, Iga Swiatek, que el año pasado se ausentó de la cita que acogió Glasgow y que tampoco estuvo el pasado mes de abril ante las kazajas. Si acude, podría formar un potente equipo con Magda Linette, actual 21 del mundo.

Por su parte, Canadá, que dejó en el camino a Bélgica para lograr su billete a Sevilla, dependerá también de la presencia o no de Bianca Andreescu, campeona del US Open en 2019, y que aunque no está a su mejor nivel podría hacer buena pareja con la joven Leylah Fernandez.

Si España consigue ganar su grupo, se mediría en las semifinales con el vencedor del A, considerado el más duro y compuesto por Suiza, actual campeona, la República Checa y los Estados Unidos. Además, el B está formado por Australia, Kazajistán y Eslovenia, y el D por Francia, Italia y Alemania.