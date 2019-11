La Copa Davis de 2020 sortea su fase de clasificación

La Copa Davis de 2020 sorteó las eliminatorias de su fase previa este domingo en la Caja Mágica, 12 series que decidirán los países que acompañan a los ya clasificados España, Canadá, Gran Bretaña, Rusia, Serbia y Francia.

Argentina viajará a Colombia, Uruguay a Austria, Chile a Suecia y Ecuador a Japón. Brasil competirá en Australia, en las series más destacadas. En total 24 naciones pelearán 6 y 7 de marzo por estar en Madrid, que acogerá por segundo año seguido las Finales de la Copa Davis en la Caja Mágica.

El sorteo lugar poco antes de la final entre España y Canadá. Los semifinalistas de la edición de 2019 Canadá, Gran Bretaña, Rusia y España tienen ya asegurara su presencia, mientras que Serbia y Francia recibieron la invitación del torneo, confirmada el día anterior.

Emparejamientos de la fase previa:

Croacia (c) - India/Pakistán

Bélgica - Hungría (c)

Argentina - Colombia(c)

USA (c) - Uzbekistán

Australia (c) - Brasil

Italia (c) - Corea del Sur

Alemania (c) - Bielorrusia

Kazajistán (c) - Holanda

República Checa - Eslovaquia (c)

Austria (c) - Uruguay

Japón (c) - Ecuador

Suecia (c) - Chile