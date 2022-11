Australia-Croacia e Italia-Canadá, semifinales de la Copa Davis

Australia contra Croacia, este viernes, e Italia contra Canadá, el sábado, serán las semifinales de la Copa Davis que se disputa en Málaga, donde este miércoles concluyeron los cuartos de final. Australia, que eliminó a Países Bajos, aspira a su vigésimo noveno título. No alcanzaba las semifinales desde 2017 y no gana la Ensaladera desde 2003.

Croacia, equipo líder del ranking mundial de la Davis, es el vigente subcampeón y fue el ganador en 2018, el último año con el anterior formato de partidos alternativamente fuera y en casa. Tiene dos títulos. Italia solo ha levantado una ensaladera, en 1976, y desde 2014 no juega las semifinales. Canadá fue el último equipo que aseguró la clasificación, al imponerse por 2-1 a Alemania. Es el único que nunca ha ganado la competición.

