Varios.- Atenery Hernández y Víctor Galván, la historia de un reencuentro en halterofilia para afrontar París 2024

La levantadora y el seleccionador español son los protagonistas de 'Lo que aprendí de mi entrenador' y 'Palabra de entrenador'

La levantadora Atenery Hernández y el seleccionador español de halterofilia, Víctor Galván, hablan del sueño compartido de competir en los Juegos Olímpicos de París 2024 en la nueva edición de los programas 'Lo que aprendí de mi entrenador' y 'Palabra de entrenador', impulsados por el Consejo Superior de Deportes (CSD).

Atenery Hernández lleva practicando halterofilia desde los 8 años y, desde entonces, ha conseguido infinidad de logros, entre ellos la plata en el Campeonato de Europa de 2017.

Hernández siempre ha competido en la categoría de menos 55 kilos, aunque la nueva ordenación de su disciplina para los Juegos Olímpicos de París 2024 le han hecho bajar a la de menos 49.

Durante la entrevista, Hernández destaca la importancia que ha tenido en su vida la figura de Víctor Galván, su primer entrenador, con el que ha vuelto a reencontrarse en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid después de que llegara al cargo de seleccionador.

"Me hizo ser una persona ambiciosa, constante y luchadora. Va a compartir conmigo los últimos años y un sueño tan grande como acudir a unos Juegos Olímpicos. Me hace muchísima ilusión ir con él. El sueño que él siempre quiso que yo cumpliera vamos a vivirlo los dos y eso es algo que no se puede explicar. Me siento muy afortunada", comentó la levantadora.

Víctor Galván es seleccionador del equipo español de halterofilia desde septiembre de 2021, momento en el que asumió las funciones de responsable de la categoría júnior, sub-23 y absoluta.

Galván cuenta con una larga trayectoria como entrenador de más de 25 años, en su mayoría en el Centro de Tecnificación de halterofilia de Canarias, situado en la localidad tinerfeña de La Laguna.

Antes de dedicarse a la formación fue levantador, llegando a estar también becado en el CAR de Madrid, donde actualmente trabaja. Galván relata cómo su método de entrenamiento está basado en el aprendizaje: "Pero no es una cosa fija, el aprendizaje va evolucionando".

En este sentido, destacó la importancia de seguir formándose en otros aspectos relacionados con el entrenamiento, como el 'coaching' o la psicología deportiva.

"Ahora esto va demasiado rápido, hay tendencias y cosas nuevas, el conocimiento nunca llega a ser completo. Me falta tiempo para formarme, pero de cualquier cosa le saco un aprendizaje", aseguró.

'Lo que aprendí de mi entrenador' y 'Palabra de entrenador' son proyectos impulsados por el Centro Superior de Enseñanzas Deportivas (CSED) del CSD, que pretenden poner en valor la figura del entrenador y su labor a la hora de mejorar la preparación, la progresión y la consecución de los éxitos de los deportistas con los que trabajan.

En 'Lo que aprendí de mi entrenador' un deportista habla sobre la figura de su entrenador, sobre su relación con él a lo largo de su carrera y de las cualidades que debe poseer para realizar su trabajo en la mejor de las condiciones.

Por su parte, 'Palabra de entrenador' está protagonizado por el propio técnico que explica, entre otras cosas, su método de trabajo, experiencias en la competición, o ideas sobre los aspectos psicológicos en el ámbito del deporte.