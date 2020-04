La última entrevista a Michael Robinson: "No cabe en 61 años de vida tanta felicidad y fortuna"

La última entrevista a Michael Robinson fue grabada el pasado 15 de abril, apenas dos semanas antes de su fallecimiento. La última persona que le entrevistó fue Luis Fermoso, subdirector de 'Informe Robinson'.

Michael Robinson reflexionó sobre lo inmensamente feliz que fue en España, donde pasó más de media vida entre su carrera como futbolista y como comentarista deportivo.

Luis Fermoso, en El Partidazo de COPE: "Fueron tres horas de conversación. Nos reímos mucho" El subdirector de Informe Robinson es la última persona que entrevistó a Michael Robinson. "Hace dos semanas estábamos hablando. Es la entrevista más difícil que he hecho".

"Pienso que soy parte de España: su Robin, su Michael, su inglés. Yo soy feliz gracias a España. Un país donde no nací me han permitido durante 30 años invadir su salón de estar, me han dado el beneficio de la duda", confesó.

"Yo tengo absolutamente todo, a mí me ha llovido la suerte. Tengo 61 años, en los que he estando amando y sintiéndome amado. No caben en la vida de 61 años tanta felicidad y fortuna y la suerte que tengo yo. Si de fortuna y suerte se tratara, es que tendría 130 años. Soy muy feliz, no pienso que la vida me deba nada; más bien, al revés".

La última entrevista se ha hizo un amigo y compañero

Luis Fermoso contaba en El Partidazo de COPE que la entrevista, que será emitida por Movistar, duró unas tres horas: "Tengo la sensación de que todo encaja de alguna manera. Su última entrevista ha sido en Informe Robison... Nosotros queríamos contar su vida y creo que él quería dejar un mensaje positivo, de disfrute de una vida y de agradecimiento a un país. Han sido tres horas recorriendo una vida, una carrera, una historia, y tendrá su presentación más adelante", anunció su compañero. "Hay momentos duros. Michael es consciente de que estaba pasando, pero nos reímos muchos durante la entrevista. Maldini decía que incluso hasta su último mensaje era en tono jocoso. Se ha reído con su enfermedad, en el sentido de no rendirse. Ha habido momentos de que se le doblaba la voz, pero ha sido una conversación entre ambos. Tenemos una amistad y nos apetecía hablar. Pero sin duda, ha sido una entrevista diferente, la más difícil que haré seguro en mi carrera".

No pudo asegurar si será el último Informe Robinson de la vida: "La marca es tan potente como para poder seguir contando historias. Será como una camiseta que se retira o no."

Robinson dijo en esa entrevista: "Me han dado una paliza, pero todavia quedan rounds y tengo ganas de pelear".