Triatlón.- Gómez Noya: "Sigo peleando por volver al nivel de hace un año"

El triatleta español Javier Gómez Noya, quíntuple campeón del mundo y subcampeón olímpico en Londres 2012, afirmó que su objetivo es regresar "al nivel de hace un año" con el objetivo de llegar con opciones en el Campeonato del Mundo Ironman en Niza (Francia), que se disputará el próximo 10 de septiembre.

En un encuentro con la prensa en Valencia organizado por Sportmed, distribuidor de la firma italiana DMT Cycling patrocinadora del gallego, Javier Gómez Noya repasó su pasado, presente y futuro en la presentación del modelo 'KT1'.

Noya recordó que su momento más especial fue en 2003, en el Mundial sub-23 en Queenstown, cuando comprobó que podía "llegar a ser profesional". "Iván Raña fue quien me inspiró para ser triatleta. Mi mejor victoria fue cuando logré ser campeón del mundo de triatlón en 2013 en Londres, en la final de las Series Mundiales, tras ganar a Jonathan Brownlee al sprint", rememoró.

El triatleta gallego piensa que actualmente el deporte "se ha estancado un poco". "En este momento hay un poco de confusión. Incluso nosotros, desde dentro, vemos que hay demasiadas organizaciones, muchos campeonatos del mundo diferentes, con distancias diferentes e incluso formatos que se están probando. Creo que falta buscar una dirección", aconsejó.

Sin embargo, a su juicio el nivel deportivo en media y larga distancia "es más alto". "Actualmente, hay atletas muy buenos con grandes registros: las generaciones jóvenes vienen fuertes", señaló el pentacampeón del mundo, quien se enfocó desde los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 en la larga distancia.

"Desde ese momento empecé con unos meses muy buenos de entrenamiento, creo que estaba en mi mejor momento para competir en larga distancia, pero la COVID lo truncó. Pasé un coronavirus complicado y eso me dejó algunas secuelas que me costó recuperar. Cuando volví a los entrenamientos encadené dos lesiones importantes y eso me trastocó todos los planes", desveló.

Pese a llevar un año complicado, Noya se siente con fuerzas a pesar de sus 40 años cuando se acerca el final de su carrera como triatleta profesional. "Sigo peleando por volver a estar donde estaba hace ahora mismo un año y poder competir a buen nivel. Si me tuviera que retirar mañana estaría muy satisfecho con lo que he conseguido en mi carrera, pero no está en mis planes", aseguró.

"Todavía disfruto marcándome objetivos, levantándome temprano para entrenar y buscando dar siempre mi mejor versión", explicó con la ilusión de quien es consciente que aún tiene opciones para lograr grandes victorias.

Acerca de su reto para esta temporada de 2023, lo tiene claro. "Mi objetivo es el Campeonato del Mundo Ironman en Niza del mes de septiembre. Cuando deje el triatlón profesional continuaré entrenando para poder seguir disfrutando del deporte", afirmó el subcampeón olímpico, quien se está formando como entrenador para seguir vinculado a su deporte.