Marta Pérez, en COPE: "Mi padre no era un héroe; están obligando a que los sanitarios se jueguen la vida"

ESCUCHA LA ENTREVISTA A MARTA PÉREZ EN TIEMPO DE JUEGO

Marta Pérez es jugadora de baloncesto del Barakaldo, de la Liga Femenina 2, e hija de Luis Antonio Pérez, primer médico del SUMMA en morir por Covid-19 en Madrid. Marta contó en Tiempo de Juego cómo se contagió su padre de coronavirus y lo que se tardó en hacerle el test: “Exactamente no sé cuándo se contagió. El sábado 15 marzo trabajó en el HM de Alcalá de Henares y por la noche tenía guardia de 12 horas con el SUMMA. Madrid ya estaba colapsada y le obligaron a bajar a Madrid sin ningún tipo de protección. Los dos – tres días siguientes fue cuando empezó a tener los síntomas. Se metió en la habitación e hizo su cuarentena. Estuvo una semana muy malito en la cama esperando el test; mi madre se lo hizo y le salió positivo. Se dio de baja para no contagiarnos a nosotros ni a sus pacientes embarazadas. Nosotros hemos tenido los síntomas. Le hicieron el test a los 12 días. Si hubiesen empezado el segundo día con los medicamentos, no estaríamos hablando de esto”.

CRÍTICAS AL GOBIERNO

Marta quiso denunciar la manera de actuar del Gobierno y el peligro que tienen los sanitarios al estar tratando a los enfermos si protección: “Ha habido desorganización por parte de nuestros gobernantes. No estoy de acuerdo con cómo están actuando, echando balones fuera y obligando a que los sanitarios se jueguen la vida por nosotros. Mi padre no era un héroe, era un ser humano, humilde y trabajador, y era padre y amigo, y como él todos los sanitarios de toda España”.

Por último, Marta nos contó que su padre era una de sanitarios que, por sus características, no debía estar donde le mandaron: “Mi padre tenía una alteración congénita en el corazón, obeso y fumador, y tenía más de 60 años. Le mandaron a las trincheras. Ahora a todos los que tienen más de 60 años les están dejando en segunda línea. Un 70% lo vamos a pasar asintomáticos o vamos a estar malos y ya está, pero mi padre estaba dentro del porcentaje que acaba en la UCI”.

LOS DATOS DE ESTE DOMINGO

Sanidad ha confirmado este domingo un total de 12.418 muertos por coronavirus tras sumar otros 674 fallecidos en las últimas 24 horas, un 5,7% más, en las que se han contabilizado además 6.023 nuevos contagiados, que ya alcanzan la cifra de 130.759 después de incrementarse la cifra en un 4,8%. Estas cifras muestran una nueva ralentización de los incrementos de nuevas casos confirmados y de fallecimientos, que crecen pero a un ritmo menor que en jornadas anteriores.