El mensaje de Joaquín para mantener la unión entre España y Cataluña

Joaquín Sánchez, capitán del Real Betis Balompié, ha expresado este miércoles su "tristeza", similar a la de "muchos catalanes y muchos españoles", por los incidentes que se viven en Barcelona desde anteayer y ha expresado su deseo de "estar unidos para que España no dé esta imagen".

"No me gusta entrar en esto, pero la violencia es lo último. Todo lo que estamos viendo es muy triste, lo más triste que podemos vivir los españoles. No quiero entrar a opinar porque no soy quien, yo sólo me dedico a defender al deporte y a España", ha asegurado Joaquín en rueda de prensa.

El extremo portuense no se ha pronunciado sobre la conveniencia de trasladar la sede del Barcelona-Real Madrid de la décima jornada, ya que opina que "cambiar el Clásico es una decisión entre la Liga y los dos clubes".

Joaquín también ha manifestado que su excompañero en la selección nacional, Xavi Hernández, muy crítico con la resolución del Tribunal Supremo, "tiene derecho a expresar sus ideas como quiera, como todo el mundo", ya que la libertad de expresión "es importante, pero el respeto no se puede perder".