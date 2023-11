Hípica.- Lucía Fernández: "Ir a unos Juegos siempre ha sido mi sueño, pero primero hay que vivir el momento"

La joven amazona española Lucía Fernández será una de las grandes protagonistas de la IFEMA Madrid Horse Week, que se celebrará desde este viernes hasta el domingo y donde espera poder brillar en alguna de las pruebas en las que competirá la madrileña, que tiene entre sus "sueños" estar en unos Juegos Olímpicos, aunque no olvida que "primero hay que vivir el momento y pensar en el corto plazo".

Con tan sólo 16 años, Lucía Fernández participará por segundo año consecutivo en esta prestigiosa cita ecuestre en dos competiciones de salto, modalidad que "siempre" ha sido "su pasión", de 1,25 y 1,40 m, y en las que tratará de ser protagonista pese a ser la más joven de todos los participantes. "Competir en casa y sobre todo con la selección en la Madrid Horse Week, siempre ha sido mi sueño desde pequeña y siempre es un plus, es la cita más especial. Espero ganar algo con 'Quialina' en la prueba pequeña, sí que vamos a ir a por todas y a ver si sale", explicó a Europa Press.

Estudiante de Primero de Bachillerato en el Colegio Americano de Madrid, la amazona entrena seis días a la semana, "porque uno tienen que descansar los caballos", aunque "a veces" hace la semana completa. Esto lo complementa con "dos días en el gimnasio", para lo que se levanta a las 6.30 am, y luego monta "casi siempre o cuatro o cinco días a la semana los tres caballos y dos tres fines de semana al mes".

Y todo ello sin descuidar su vida académica. "La verdad es que me ayudan un montón porque cada vez que falto a clase los profesores siempre me intentan ayudar, mis compañeros siempre me mandan los apuntes, mis profesores, cuando me salto un examen, que es bastante a menudo, siempre me ayudan a encontrar otro momento en el que lo puedo hacer. Me apoyan un montón, estoy supercontenta con el colegio", admite.

Lucía Fernández encontró su amor por los caballos cuando apenas tenía dos años. Lo descubrió en "un cumpleaños de una amiga" en el que la invitaron a "montar en pony" y desde entonces se ha dedicado en cuerpo y alma y a ir progresando en su carrera deportiva, supervisada por dos figuras conocidas de la equitación nacional como el olímpico Sergio Álvarez Moya y, sobre todo, Ismael García Roque.

"Ismael es mi entrenador y luego Sergio a veces me da alguna clase y me acompaña a algún concurso, pero Ismael siempre está conmigo", puntualiza, que acepta la exigencia. "Cuanta más haya, luego tienes más resultados. Ismael siempre intenta que dé lo mejor cada vez que salgo a la pista y siempre me felicita cuando lo hago bien, pero luego cuando lo hago mal es el primero que me dice cómo tengo que mejorar y lo que tengo que hacer para la siguiente vez que salga a la pista no me pase lo mismo", añadió.

Lucía Fernández monta tres caballos y advierte que "cada uno es un mundo diferente". "Al final cuando te llega un caballo nuevo siempre tienes que conocerle, pero luego ya es cuestión de conocerse y de encontrar la conexión, supongo", detalló, apuntando que "el jinete hace un 30-40 por ciento del trabajo". "Creo que sin jinete, el caballo no podría hacerlo solo, pero el jinete sin el caballo no puede hacer nada, no sería deporte sin el caballo", subrayó.

"Yo creo que todos los caballos pueden saltar, pero sólo los mejores pueden llegar a saltar en Grandes Premios y los cinco estrellas. Al final un caballo normal puede llegar a saltar una cruzada en una prueba de metro, pero al final los que tienen los buenos orígenes son los que saltan más", remarcó la joven de 16 años.

"OJALÁ PUEDA ESTAR EN EL EUROPEO DEL AÑO QUE VIENE"

Tampoco ve su deporte "tan caro como puede parecer" y la clave en su caso está en elegir bien "los concursos" en los que competir. "Puede ser no tan caro si compites aquí en Madrid o en pruebas nacionales, sí lo es más si te vas fuera a Bruselas, París o Londres", explicó Lucía Fernández que en 2022 logró su primer triunfo en una prueba internacional al imponerse en la primera prueba del CSI1* de A Coruña y que este año fue la mejor amazona Sub-21 del CSI Maeza Comarca de la Sidra.

"Espero representar a España en una Copa de Naciones y ojalá que pueda llegar al Europeo del año que viene que es en agosto", señaló como objetivos más próximos. Luego está el sueño olímpico. "Siempre está ahí, en mi mente. Siempre ha sido mi sueño desde pequeña, pero al final creo que primero tenemos que vivir al momento y pensar en lo que vamos a hacer a corto plazo para luego poder llegar a los Juegos o hacer un Gran Premio de 5 estrellas. Tienes que pensar en lo que vas a hacer ahora para que luego eso te pueda ayudar a llegar", recalcó.

Para ello, además del nivel deportivo, tiene que manejar bien el aspecto psicológico. "Sí, claro. Tienes que tener una mentalidad superfría porque cuando tiras un salto no puedes seguir pensando en que lo has tirado y estás haciendo cuatro puntos. Tienes que olvidarlo y seguir el recorrido, intentar hacerlo lo mejor posible", destacó la española.

A nivel de referentes, no esconde que, "desde pequeña", siempre se ha fijado en Sergio Álvarez Moya. "Ahora hay gente muy buena y me gustan mucho Julien Epaillard, Henrick von Eckermann, que es el número uno, Edwina Tops-Alexander también, o Ismael García Roque, hay muchos referentes", citó la madrileña.

Finalmente, de cara a los jóvenes jinetes y amazonas que quieran seguir sus pasos, les aconseja que sepan que "después de tanto tiempo entrenando y de sacrificarte tanto, siempre vas a llegar a donde quieres si lo intentas y das todo". "Creo que no conozco a nadie que no haya tenido una mala racha en su vida y que piense que no va a poder hacerlo nunca y que siempre esté muy negativo en ese aspecto", manifestó.

"Pero luego, al final, ahí es donde más fuerte tienes que ser y donde tienes que pensar siempre que después de la tormenta siempre sale el sol y que ahí es cuanto más fuerte tienes que ser mental y físicamente. En esos momentos en los que tienes que intentar dar todo para poder salir de esa racha mala", sentenció.