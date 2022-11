La gran pregunta de Oliveros: "¿Ha tenido que ver la retirada de Piqué con lo que le dijo Xavi este verano?"

La noticia de este jueves en lo deportivo es que Gerard Piqué deja el fútbol... "y deja el fútbol y el Barça por motivos seguramente personales", añade el jefe de deportes de COPE Barcelona, Manolo Oliveros, que prefiere centrar su análisis "únicamente en lo deportivo". Precisamente, Oliveros recuerda que no está en su mejor temporada y por eso "el otro día le pitó la gente en el Camp Nou y seguramente eso haya acrecentado su decisión".

¿Qué ha cambiado de una temporada a otra?

"Hasta la temporada pasada, Piqué era uno de los mejores centrales del mundo. De repente, en el mes de mayo, tanto Laporta como Xavi, sobre todo Xavi haciendo de Patronal, que no de entrenador, dijo:



- Gerard, soy amigo tuyo y no voy a contar mucho contigo esta próxima temporada, de manera que te aconsejo que te vayas.



¿Y por qué decía eso Xavi? Porque hacía de Patronal, porque interesaba mucho rebajar la masa salarial del equipo con él, con Jordi Alba, con 'Busi'... Con jugadores que querían vender. Y Xavi hacía de Patronal", insiste Oliveros, que deja una pregunta en el aire.

"Creo que Xavi debería haber hecho de entrenador. Y por ese motivo, Piqué, al ver que su entrenador no confía en él, poco a poco se ha ido dejando y se ha visto que no quería ni calentar, no salía ni con ilusión al campo, y se ha visto que está al 80%. Y yo me pregunto: ¿Ha tenido algo que ver Xavi en que le dijera, cuando acabó la temporada pasada, haciendo de Patronal, "no cuento contigo"?".

Los números de Piqué en la 2022-2023

Piqué fue sustituido en el minuto 23 del partido de ida de los cuartos de final de la Liga Europa ante el Eintracht.EFE





Nos encontramos en la temporada más pobre en números de Gerard Piqué.

Con Xavi Hernández como entrenador, Piqué sólo ha participado en cuatro de los seis partidos de la fase de grupos de la Liga de Campeones, y en cinco de las 12 jornadas disputadas en LaLiga Santander.

Sólo ha jugado los 90 minutos frente al Inter de Milán en el Camp Nou, frente al Viktoria Pilsen en la República Checa, y frente al Cádiz, Mallorca y Celta.