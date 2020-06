Exciclista repartirá 2.500 kg de fruta en comedores sociales de Madrid tras ganar beca WITL contra COVID-19

El reparto tendrá lugar este domingo en e-bikes en seis centros sociales y parroquias distintos de la capital

El exciclista Miguel Silvestre repartirá este domingo más de 2.500 kilos de fruta y verdura de forma gratuita durante 24 horas en seis comedores sociales y parroquias del centro de Madrid, tras ganar la beca extraordinaria de la plataforma 'Where is the limit?' by Andbank contra la COVID-19.

El reparto se llevará a cabo en ocho cargo e-bikes por parte de un equipo liderado por Miguel Silvestre, ciclista de categoría élite que se bajó de su bicicleta cuando empezó la pandemia del coronavirus para ocuparse de la frutería de sus padres y que éstos pudieran quedarse en casa.

La acción solidaria será posible gracias a la beca que obtuvo de la plataforma de contenidos inspiradores 'Where is the limit?', liderada por el ex Director Ejecutivo (CEO) de GAES Antonio Gassó, con el apoyo principal de Andbank, cuyo objetivo era financiar proyectos que colaboraban en la lucha contra el coronavirus.

El proyecto de Miguel Silvestre, el más votado en redes sociales, fue becado con 2.000 euros, que se transformarán en más de 2.500 kilos de fruta y verdura que serán repartidos desde las 9 y hasta las 21 horas. Para el reparto se usarán las cargo e-bikes de la bici mensajería 'El Plan B de Bici', que ha querido sumarse a esta iniciativa.

Los alimentos saldrán desde el almacén de la Frutería Silvestre, en la calle madrileña Felipe Campos, y llegarán a cada uno de los seis comedores sociales y parroquias que se beneficiarán de la acción, pasando por puntos icónicos de la capital española, como el Museo de El Prado, el Estadio Santiago Bernabéu o la Puerta de Alcalá.

Silvestre estará acompañado por personalidades del mundo del deporte, especialmente del ciclismo, y por el Secretario General de Andbank España, Pablo García Montañés, que se ha sumado a esta acción en la que ha colaborado la entidad bancaria.