Robert Fernández, en Esports COPE: "No fiché a Coutinho como delantero"

El ex secretario técnico del FC Barcelona, Robert Fernández, ha repasado la actualidad en los micrófonos de Esports Cope. Ha hablado de uno de sus fichajes más discutidos, el de Philippe Coutinho, “nadie puede dudar de su calidad, pero no tiene las condiciones para jugar arriba. Yo no le fiché como delantero. Pensábamos en un relevo para Iniesta. No tengo dudas sobre su fichaje, él tiene las condiciones para jugar en el centro del campo: posesión, calidad, control de juego y giro con un contrario presionando. Es un jugador extraordinario. Es difícil para él y para el entrenador”.

Robert Fernández, que acabó contrato con el Barça el pasado verano, también ha desvelado que Griezmann estaba en los planes de la entidad, “intenté fichar a Griezmann hace dos años pero no se pudo hacer. Ahora ya no estoy en el FC Barcelona y no sé qué pasará”.

Robert se ha referido a la figura de Ernesto Valverde, el técnico que él fichó, “está muy bien que Bartomeu le de confianza en estos momentos. Algunos medios aprovechan para hacer daño al club y el presidente estuvo bien dándole su apoyo después de la eliminación en Liverpool”. El gestor defiende la continuidad de Valverde, “nadie te asegura que otros puedan hacerlo mejor. Él ha hecho el trabajo, ha competido con posibilidades de ganar. En Roma y en Liverpool faltó un poco de fortuna pero el Barça sigue compitiendo todos los años”.

Robert Fernández lamenta las críticas que ha recibido el Barça “la Champions ha sido una gran decepción, pero ha sido una temporada extraordinaria, el equipo ha competido en las tres competiciones hasta el final. Eso no se le puede negar a los profesionales”.

Sobre la final de Copa, el ex jugador asegura que “el Valencia tiene todos los ingredientes para tener opciones en esta final, pero no tengo dudas que el Barcelona se la va a tomar en serio y van a intentar ganarla”.