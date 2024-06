Ciclismo.- Tadej Pogacar lidera el 'Dream Team' del UAE Team Emirates para recuperar el Tour de Francia

Marc Soler y el debutante en el Tour Juan Ayuso, junto a Yates y Almeida, ayudarán al esloveno de Florencia a Niza

El UAE Team Emirates anunció este viernes el equipo con el que afrontará el Tour de Francia 2024, que empieza el 29 de junio desde Florencia (Italia) y terminará el 21 de julio en Niza, con el dos veces ganador de la ronda gala Tadej Pogacar como líder de un '8' de ensueño, con presencia española gracias a Juan Ayuso y Marc Soler.

El equipo emiratí afrontará las 21 etapas liderado por el bicampeón del Tour de Francia Tadej Pogacar, que viene de ganar con autoridad el Giro de Italia, con una mezcla de "escaladores y rodadores" para apoyar al esloveno a recuperar el trono perdido, en manos de un Jonas Vingegaard (Visma) que acudirá sin rodaje tras su caída en la Itzulia, en abril.

Los 8 corredores que acudirán al Tour de Francia con el UAE Team Emirates son: Tadej Pogacar, Juan Ayuso, Pavel Sivakov, Marc Soler, Nils Politt, Adam Yates, João Almeida y Tim Wellens.

El mánager deportivo de la escuadra, el español Joxean Matxin, dirigirá el equipo en el Tour ayudado por los directores deportivos Andrej Hauptman, Simone Pedrazzini y Fabrizio Guidi.

En declaraciones facilitadas por el equipo, Tadej Pogacar aseguró estar "muy ilusionado" con la posibilidad de hacer doblete Giro-Tour. "Es ya la quinta vez que vengo al Tour y estoy muy ilusionado. Hemos trabajado muy duro todo el año como equipo para prepararnos y esperamos poder ofrecer a todo el mundo 3 semanas de emocionantes etapas", destacó.

"También es bonito volver a Italia para empezar el Tour. Obviamente, vengo de allí con buenos recuerdos del Giro y, afortunadamente, puedo decir que la preparación ha ido muy bien desde entonces. Me tomé un descanso después del Giro y en las últimas semanas me he centrado por completo en el Tour", manifestó. "Estamos impacientes por empezar y esperamos luchar por la victoria y ofrecer un buen espectáculo", añadió.

Por su parte, Adam Yates, que viene de ganar el Tour de Suiza con João Almeida segundo en la general, cree que como grupo están en un muy buen momento. "Sabemos lo que tenemos que hacer para apoyar a Tadej. Aspiramos a la victoria y sabemos que si las cosas salen como queremos es posible, así que solo es cuestión de mantener la concentración y tirar juntos hasta Niza", apuntó.

El español Juan Ayuso, un valor emergente en el pelotón internacional, cumplirá el sueño de vivir el Tour de Francia. "He soñado con estar en el Tour de Francia desde que era un niño, así que estar aquí a punto de empezar mi primer Tour es increíble. Es un privilegio formar parte de una carrera como ésta en un equipo como éste, así que intentaré empaparme de todo y tenemos un gran objetivo, que es ganar", se sinceró.