Ciclismo.- Léster Fernandez termina la Titan Desert con 81% de discapacidad

El ciclista aficionado Léster Fernández ha hecho historia en la Skoda Titan Desert Morocco 2023 al terminar la prueba y convertirse en 'Finisher' de una de las pruebas de bicicleta de montaña más duras con un 81 por ciento de discapacidad.

Fernández, miembro del equipo KH-7, cumplió su objetivo de llegar a la meta tras las seis etapas disputadas. Tras cruzar la meta estuvo arropado por su equipo "como si fuera un bebé". "Me han hecho sentir muy bien. Tenía unas expectativas buenas antes de venir, por lo que la gente me comentaba, pero no conocía la prueba e iba a ciegas", señaló el 'Finisher'.

"Cuando llegas aquí y lo vives con este ambiente tan maravilloso, es una experiencia increíble. Yo Tenía unas expectativas de cinco y lo que vivido ha sido de 9'8", señaló el ciclista cubano, que ha impresionado a todos los participantes y 'staff' de la Titan, tras conseguir una beca Titan Life by KH-7, destinada a ayudar a causas solidarias con su proyecto Happy Wheels.