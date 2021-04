Un año sin Michael Robinson; el fútbol y el periodismo le recuerdan en el primer aniversario de su muerte

Este miércoles 28 de abril se cumple el primer aniversario del fallecimiento de Michael Robinson.

El mundo del fútbol y del periodismo deportivo recuerdan el vacío que dejó su marcha, como consecuencia de un cáncer contra el que luchó durante algunos años. Su inseparable Carlos Martínez, narrador de Canal Plus y, después, de Movistar, lo ha recordado en redes sociales con un sencillo mensaje "Un año ya".

El equipo de 'El Día Después' lo ha recordado con una emotiva carta emitida en su último programa:

"Ya ha pasado un año. Ha bastado para saber que no sólo has dejado un vacío enorme cuando te has ido. También te has quedado aquí para siempre. Estás en cualquier momento", dice la locución mientras muestra imágenes de aficionados del Cádiz que le recuerdan. "No parece haber espacio en el que no se te recuerde", mientras algunos de sus excompañeros recuerdan una de las múltiples anécdotas que vivieron junto a Robinson.

El Cádiz, precisamente, también ha querido rememorar al inglés: "Un año sin ti, Michael. Un año en el que te echamos mucho de menos. Un año en el que seguimos aprendiendo que nunca caminaremos solos. Siempre Michael Robinson".