Schareina se rompe la muñeca izquierda tras un accidente y dice adiós al Dakar en la primera etapa

El valenciano fue evacuado de la especial por el servicio médico de la organización, en la primera etapa de su tercer Dakar, el primero con Honda, en el que tras su buena actuación en la jornada de este viernes parecía ser la gran baza española en motos.

En declaraciones a ASO, organizador del rally, Schareina explicó que estaba haciendo “una muy buena etapa”, ya que, de hecho, iba segundo en el último ‘waypoint’ que había cruzado, pero a la altura del kilómetro 240 cogió “algo con la rueda trasera con tan mala suerte que” se golpeó “con la muñeca izquierda”.

“Estamos fuera”, afirmó el piloto valenciano, que expuso que era una parte de la etapa “bastante lenta y en la que no había peligro”, pero que iba detrás del polvo intentando adelantar al australiano Toby Price y posiblemente por eso no vio ese objeto que terminó por provocar la caída del motorista.

? Schareina is out



?? Winner of the prologue yesterday, Tosha Schareina crashed at km 240 during stage 1. He was evacuated from the stage by the medical service with an injured arm. ??#Dakar2024pic.twitter.com/J6uJyBYhSi