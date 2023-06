Motor.- Sandra Gómez, "dispuesta a darlo todo" en la RedBull Erzberg Rodeo: "Soy consciente de su exigencia y dureza"

La piloto española de hard enduro Sandra Gómez afronta este fin de semana la popular RedBull Erzberg Rodeo, la segunda carrera del Campeonato del Mundo de la modalidad Hard Enduro, y a la que acude "dispuesta a darlo todo".

"Tengo muchas ganas de Erzberg, nunca he estado tan bien, siempre llegaba arrastrando algún tipo de lesión o recién llegada de otra carrera, soy consciente de la exigencia y la dificultad de esta competición, pese a ello estoy dispuesta a darlo todo", expresó Gómez en declaraciones facilitadas este miércoles por 'WOT', su agencia de comunicación.

La madrileña tiene claro que "si las condiciones meteorológicas son favorables, la moto se comporta bien y todos los factores se alinean", logrará estar "a la altura para conseguir el gran reto y llevar la bandera de cuadros a casa".

"Sin duda, el Mundial de Hard Enduro me hace exigirme al máximo y eso me hace seguir mejorando, sobre todo al saber que compito contra los mejores pilotos del mundo teniendo unas cualidades diferentes creo que me hace exigirme aún más", sentenció.

Gómez acude a la localidad austriaca de Eisenerz, que acogerá esta prueba entre el 8 y el 11 de junio, para volver a medirse a los mejores del mundo después de un mes de mayo cargado de competiciones y tras no haber podido acabar la carrera del Mundial de Hard Enduro disputada en Serbia.

De todos modos, las últimas semanas han sido positivas y a principios de mayo, junto a Jorge Zaragoza y el equipo de Midori Moriwaki, consiguió el primer puesto en la Copa del Mundo de FIM E-Xplorer, la competición para motocicletas cien por cien eléctricas promovida por la Federación Internacional de Motociclismo.

Además, viajó a los Estados Unidos para competir en una prueba del US Hard Enduro donde se impuso en la clase Pro Women y terminó vigesimosexta en la general, un resultado esperanzador de cara a ser la primera piloto en acabar la RedBull Erzberg, donde habitualmente sólo acaban una decena de competidores.