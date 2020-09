Luca Marini consigue su primera pole del campeonato en Moto2

El italiano Luca Marini (Kalex) logró este sábado su primera "pole position" de la temporada al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de Emilia Romagna de Moto2 que se disputará este domingo en el circuito Marco Simoncelli de Misano Adriático.

Marini consiguió un nuevo récord de la categoría al rodar en 1:35.271 y batió la marca que por la mañana había obtenido su compatriota Enea "La Bestia" Bastianini (Kalex) y con el español Xavier Vierge (Kalex) por primera vez en la primera línea de salida con el tercer mejor tiempo, tras otro italiano, Marco Bezzecchi (Kalex), compañero de equipo del primero.

Antes de la segunda clasificación se ganaron su derecho a estar en la misma desde la primera los italianos Lorenzo Dalla Porta (Kalex), Fabio di Giannantonio (Speed Up) y Mattia Pasini (Kalex) y el español Héctor Garzó (Kalex), mientras que se quedaron fuera los españoles Marcos Ramírez (Kalex) y Edgar Pons (Kalex), entre otros.

