Laia Sanz: "Es impactante ir a un país donde las mujeres pueden conducir desde hace apenas un año"

"El Dakar necesitaba un cambio, buscar nuevas fórmulas"

La piloto española Laia Sanz (KTM) valoró la marcha del Rally Dakar a Arabia Saudí desde el próximo año como la necesidad de "un cambio", de "buscar nuevas fórmulas" al ciclo de Sudamérica, al tiempo que confió en que ayuden a cambiar la situación de la mujer en el país saudita.

"El Dakar necesitaba un cambio, porque el ciclo de Sudamérica se estaba acabando y había que buscar nuevas fórmulas, aunque también estoy triste porque los países que nos acogieron nos dieron mucho, sobre todo la gente", explica la piloto de Soficat Xerox.

Sanz estuvo en la presentación este jueves del nuevo Dakar en la localidad de Al Qiddiya, la que será meta del rally el 17 de enero. La salida será el día 5 en Yeda. "Pienso que será un cambio positivo, un revulsivo. Los pilotos queremos conocer nuevos desiertos, nuevas etapas y esto es una gran motivación", afirma.

La española no esquivó la situación de las mujeres en el país saudita y espera que la presencia del Dakar contribuya a cambiar la mentalidad. "Es impactante ir a correr a un país donde desde hace apenas un año las mujeres pueden conducir. Es cierto que vamos con muchas incógnitas pero pienso que al país le puede ir bien que el Dakar se dispute allí", dijo.

"El hecho de que mujeres participen en una carrera tan dura como ésta, en un mundo de hombres al que cuesta tanto llegar, puede ayudar a abrir mentes y a que vean que las mujeres también podemos", añade, antes de referirse a la seguridad de la cita.

"En ningún momento me he planteado no ir al Dakar en función de dónde se dispute. Éste es nuestro trabajo, corremos en moto por el desierto allá donde sea. Seguramente, muchas personas tendrán su opinión, pero al final nosotros nos dedicamos a competir. Creo que soy un ejemplo de lucha en un mundo de hombres y espero que eso contribuya positivamente en la mentalidad del país", dijo.