Jaume Masiá se alza con la victoria en Aragón por delante de Binder y Fernández

El español Jaume Masiá (Honda) consiguió el triunfo en el Gran Premio de Aragón de Moto3 que se ha disputado en el circuito de Motorland Alcañiz, en un apretado final por delante del surafricano Darryn Binder y el español Raúl Fernández (KTM).

First win of 2020 for @jaume_masia! ��



He becomes the 100th different winner for Honda in Grand Prix racing! ��#Moto3 | #AragonGP �� pic.twitter.com/24NjYq4D6r