Carlos Sainz se regala en este 'Dia de Reyes' una exhibición en el Dakar

El piloto español Carlos Sainz (Audi) completó este sábado una exhibición en la primera etapa del Rally Dakar 2024, que se disputa en Arabia Saudí hasta el 19 de enero, con una espectacular remontada que no pudo culminar en la recta final con un triunfo en coches que finalmente se llevó el belga debutante Guillaume de Mevius (Toyota), mientras que en motos venció el sudafricano Ross Branch, con la retirada tras una caída del español Tosha Schareina (Honda) como peor noticia de la jornada.

Stage 1?? - Cars ??



Provisional top 3 after 225km:

1?? Mattias Ekström ? 02:01:03

2?? Carlos Sainz ?+53"

3?? Guillaume De Mevius ?+01'04"



The prologue winning Swedish duo are still fastest after 225km in their Audi RS Q e-tron.



Follow the race live ??https://t.co/BrruP0oEtI… pic.twitter.com/xQcqu7G6sK