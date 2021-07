Álex Palou, con Carlos Miquel: “Voy a intentar ganar todo lo que pueda, no usaré la calculadora"

Álex Palou parte con ventaja en las últimas seis carreras de la Indycar ya que cuenta con 39 puntos de ventaja en el campeonato a falta de seis carreras: "Podría no usar la calculadora, pero no puedo permitirme ningún error. Nos tomaremos cada fin de semana como si fuese el último y sacar el cien por cien porque esto al final se decide por dos puntos aquí o dos puntos allá, tenemos que maximizar los resultados cada carrera porque no sabes lo que va a pasar la siguiente, así que vamos a intentar ir a por todas. La calculadora está bien, pero si ganamos no hace falta".

Hablando con @AlexPalou, brillante líder de la @IndyCar, 39 puntos de ventaja sobre Pat O Ward a seis carreras del final: "Voy a intentar ganar todo lo que pueda, no usaré la calculadora. Si ganas la carrera no debes preocuparte de nada". El 8 de agosto corre en Nashville. pic.twitter.com/U3F1ay0O0C — carlos miquel (@carlosmiquelf1) July 20, 2021





Fernando Alonso confía en Palou y cree que es el favorito para hacerse con la victoria final. Para el piloto de la Indycar es un autentico orgullo: "Cuanta más gente confía en mí, mejor. Que Fernando confie en mí siempre ayuda un montón, da confianza que siga la Indycar".

Respecto al campeonato, ha expresado: "Vamos a intentarlo, no va a ser fácil pero hemos sido muy regulares y vamos a seguir dando un plus".

La próxima parada será el 8 de agosto en Nashville, circuito nuevo para todos: "Nos va bien, partimos todos de cero. Igual llegamos, dominamos o sufrimos. Todos estamos sin saber si el 'set up' tiene que ser agresivo o más para curvas lentas, nadie sabe, solo sabemos cómo será el circuito pero nada total hasta que pongamos el coche en pista".

Palou también se ha referido al incidente de Hamilton y Verstappen en el GP de Gran Bretaña: "Hamilton debía intentar meterse ahí, en ningún momento quiso echar a Max. Era muy arriesgado, se pasó, pero tenía que intentarlo. Cuando pasan estas cosas donde nadie ha hecho una locura es un incidente de carrera. Estoy muy contento de que Max saliese ileso. Lo bonito de las carreras es que haya luchas y toques entre los mejores".