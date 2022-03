Quartararo, Migno y Dixon mandan en los libres en Mandalika

El piloto francés Fabio Quartararo (Yamaha), el italiano Andrea Migno (Honda) y el británico Jake Dixon (Kalex) marcaron los tiempos más rápidos tras los primeros entrenamientos libres en las categorías de MotoGP, Moto3 y Moto2 respectivamente del Gran Premio de Indonesia, segunda cita del Mundial de Motociclismo y con problemas para Marc Márquez y Pol Espargaró y otros pilotos candidatos.

La primera toma de contacto con el Circuito de Mandalika estuvo marcada por las diferentes condiciones con las que tuvieron que lidiar los pilotos, sobre todo los de las dos categorías pequeñas, que se encontraron con el trazado bastante húmedo por la lluvia caída y que marcó principalmente las primeras tandas.

Y la amenaza del agua para este sábado para las calificaciones dejó en una delicada situación a muchos de los grandes nombres de la parrilla de MotoGP que no se lograron meter entre los diez primeros de la tabla de tiempos, entre ellos Marc Márquez y Pol Espargaró.

The Yamahas hit back in Indonesia! ??



But the big story, four of the big hitters will be hoping it's dry tomorrow morning to escape the clutches of Q1! ??#IndonesianGP ???? pic.twitter.com/eNtvybW4Hg