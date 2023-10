Pedro Acosta correrá en 2024 en MotoGP con la escudería GasGas

El piloto español Pedro Acosta, actual líder de Moto2, subirá a MotoGP en 2024 de la mano del GasGas Factory Racing Tech3, donde formará dupla con Augusto Fernández, que ya corre esta temporada con la estructura en la categoría reina.

El murciano, de 19 años y campeón del mundo de Moto3 en 2021, acumula 11 podios en las 14 citas de este año para encabezar la clasificación de la categoría intermedia -en la que fue 'rookie' del año en 2022- con 50 puntos de ventaja sobre el italiano Tony Arbolino.

BREAKING: @Tech3Racing announce @37_pedroacosta and @Afernandez37 as their line-up for 2024! ??



ARTICLE | ??https://t.co/AbsucdX0O4