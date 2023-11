Pedro Acosta, campeón del mundo de Moto2

El español Fermín Aldeguer (Boscoscuro) consiguió la victoria en el Gran Premio de Malasia de Moto2 que se disputó en el circuito de Sepang, en donde el también español Pedro Acosta (Kalex), segundo en el podio, consiguió matemáticamente su segundo título mundial. La tercera posición del podio, después de una intensa pelea final con el japonés Ai Ogura (Kalex), fue para el también español Marcos Ramírez (Kalex).

El italiano Tony Arbolino (Kalex), el único piloto que podría quitarle el título a Pedro Acosta mostró muy rápido los nervios que le atenazaron durante toda la carrera, pues en la curva nueve de la segunda vuelta se "coló" de frenada el italiano y toco por detrás tanto al japonés Ai Ogura (Kalex) como a Arón Canet. Arbolino regresó a la carrera, tras evitar la caída, en la vigésimo cuarta posición y dejó el camino expedito a Pedro Acosta para conseguir el título mundial. Al final el italiano fue décimo, insuficiente para evitar que el Tiburón de Mazarrón se alzara con el campeonato.

Moto3, Moto2 y ahora a por MotoGP

Pedro Acosta, natural del Puerto de Mazarrón, en Murcia, donde nació el 25 de mayo de 2004, puede ser ya considerado un 'Tiburón Blanco' del motociclismo, al haber conseguido su segundo título mundial en tres años y continuar mostrando su crecimiento como piloto con su paso a MotoGP en 2024.

El ritmo de crecimiento del 'Tiburón Blanco' del Puerto de Mazarrón ha alcanzado unos niveles que no han logrado grandes nombres propios del motociclismo de las últimas décadas, como los del italiano Valentino Rossi o el español Marc Márquez.

Pedro Acosta, reconocido seguidor de dos mitos de motociclismo como el australiano Casey Stoner y el estadounidense Kevin Schwantz, sumó su primer título mundial en su primer año en el campeonato del mundo de motociclismo, en Moto3, en 2021, y dos años más tarde, en 2023, se ha proclamado campeón de Moto2. Además goza ya del 'visado' para ascender hasta MotoGP de la mano de Gas Gas.

Acosta ha mostrado a lo largo de la temporada 2023 un dominio que ha sido realmente abrumador, y con ello ha evidenciado un crecimiento directamente proporcional a sus resultados, lo que ha 'convencido' a la exigente y exclusiva categoría de MotoGP de que era el momento de estar junto a los más grandes del motociclismo mundial.

La historia de Pedro Acosta, el pequeño y único varón de tres hermanos, pues María del Mar y Miriam son mucho mayores que él, no es fácil de explicar, pues sus propios padres y familiares nunca pensaron que pudiera llegar a convertirse algún día en campeón del mundo de motociclismo, ni por sus aptitudes ni por su carácter, travieso, quejica y algo llorón, según señaló, ya cuando fue campeón del mundo de Moto3, su propia madre, Mercedes Sánchez.

Pero su padre, del mismo nombre que él, Pedro, hasta hace poco pescador de profesión y armador de su propio barco, el "Pesquero Peretujo", que ahora acompaña a su hijo a todas las carreras, se empeñó en intentar hacer realidad el sueño de su hijo, de la mano inicialmente de otro de sus valedores, Paco Mármol.

Pedro Acosta "senior" tuvo que 'hipotecar' su propio barco, el sustento principal de la familia durante décadas, para poder financiar la carrera del joven piloto del Puerto de Mazarrón, que ahora ya tiene en su "zurrón” dos títulos mundiales, con apenas 19 años, y un futuro garantizado en la élite del motociclismo mundial, MotoGP.