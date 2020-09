Ai Ogura se estrena en la pole en Misano

El piloto japonés Ai Ogura (Honda) se ha hecho este sábado con la pole, primera de su vida, para la carrera de Moto3 del Gran Premio de San Marino, mientras que el líder del Mundial, el español Albert Arenas (KTM), partirá decimotercero en Misano.

Ogura, en el último instante de la Q2, consiguió convertirse en el cuarto piloto distinto este curso en hacerse con la primera posición de salida, y compartirá la primera fila con el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (Honda) y el también japonés Tatsuki Suzuki (Honda), segundo y tercero respectivamente.

