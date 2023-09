Motociclismo/GP India.- (Previa) La India busca un primer héroe de Buddh

El Gran Premio de la India y el Circuito Internacional de Buddh aterrizan por primera vez en el Mundial de motociclismo, con muchas incógnitas por resolver y siendo un lienzo en blanco para que los mejores en MotoGP, Moto2 y Moto3 puedan inscribir sus nombres como ganadores históricos de esta inédita prueba que abre la gira asiática.

Superados algunos problemas con los visados, el circuito de Buddh está listo para albergar por primera vez en la historia un Gran Premio del Campeonato de motociclismo. Las fiestas previas, muy 'bollywoodienses', darán paso a las motos y a unos pilotos que darán gas a medida que vayan conociendo los secretos del nuevo trazado mundialista.

A esta cita, que será histórica por ser la primera de las muchas que esperan tener India en el Mundial, llega líder el italiano del Ducati Lenovo Team Francesco Bagnaia, si bien 'Pecco' tiene unos escasos 36 puntos de ventaja sobre el español Jorge Martín (Prima Pramac Racing Ducati), que viene de ganar la última carrera en Misano.

El podio de la carrera del domingo del Gran Premio de San Marino --Martí, Marco Bezzecchi (Ducati) y Bagnaia-- dejó más ajustada la clasificación del Mundial, ya que el italiano del Mooney VR46 Racing Team es tercero en la tabla a 65 puntos de su compatriota y 'jefe' de Ducati.

Tras el susto de Montmeló, con caída espectacular y siendo atropellado por la KTM de Brad Binder, Pecco Bagnaia se recuperó a tiempo de correr en Misano y llega a Buddh sin haberse dejado parte del liderato que ostentaba. Cedió puntos respecto a Martín y Bezzecchi, sí, pero nada comparado con lo que hubiera sido perderse la carrera o futuras citas, que fue lo que se temía tras el accidente.

Pero en la India todo está abierto. Los primeros entrenamientos libres y la Práctica que da acceso a la Q2 serán más importantes que nunca. El trazado indio tiene tres rectas largas, de más de un kilómetro la mayor de ellas, pero también varias curvas rápidas para equilibrar la lucha entre los diferentes equipos y fábricas.

Si Ducati brilla por su potencia, las Aprilia de Aleix Espargaró y Maverick Viñales destacan por su pericia y suavidad en esas curvas donde deberían achuchar a las Ducati. Las KTM, que están brillando con Binder y en Misano sorprendió hasta con un Dani Pedrosa que fue cuarto como 'wildcard', intentarán dar también la sorpresa.

Más dudas todavía habrá en Honda. En un año aciago, los augurios de 2024 no mejoran. Tras el test oficial en Misano tras la carrera de San Marino, en la que Marc Márquez celebró un discreto séptimo puesto, el de Cervera probó el prototipo del año que viene y no le gustó. De hecho, aseguró ya en la India que no usaría la moto nueva en lo que resta de campeonato.

Las penas de Honda se comparten en Yamaha. A la espera de que la India y la gira asiática pueda acercar a las fábricas niponas a las italianas, dos campeones como Márquez y Fabio Quartararo se conforman con las migajas dejadas por las motos europeas.

ACOSTA Y HOLGADO, A REFORZARSE EN LA INDIA

Las categorías de Moto2 y Moto3 siguen lideradas por los españoles Pedro Acosta y Dani Holgado, respectivamente. Y en Buddh persiguen seguir al frente del campeonato, con más firmeza si cabe, para coger ánimos y fuerzas de cara a esa intensa gira por el continente asiático.

En Moto2, Acosta (KTM) tiene 34 puntos de margen sobre Tony Arbolino tras su importante victoria en Misano, con el italiano cuarto por detrás de Celestino Vietti y el español Alonso López, que pisó el podio de la cita sanmarinense.

Y, en la categoría pequeña, el líder se quedó sin puntuar en Misano y permitió a sus perseguidores Sasaki, Jaume Masiá y Deniz Öncü acercarse a él en el campeonato. Ahora, Holgado tiene 4 puntos de margen sobre Sasaki, 12 sobre Masiá y 17 sobre Öncü, con el colombiano David Alonso y el español Iván Ortolá también al acecho.