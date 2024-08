Motociclismo/GP Austria.- Marc Márquez: "Sabía que tenía que remontar con paciencia y sin errores"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) aseguró que una vez tuvo el problema con su moto en la parrilla de salida de la carrera de este domingo en el Gran Premio de Austria supo que tendría que remontar con "paciencia" y sin cometer fallos, para entrar finalmente cuarto en meta y sumar puntos importantes.

"Todo lo que nos podía pasar, nos ha pasado. Comenzando por un problema técnico media hora antes, cuando se ha roto la válvula de un neumático. Han tenido que cambiar la llanta, perdiendo la temperatura. Iba concentrado en meter temperatura a la goma y no he enganchado bien el 'front device', fallo mío, pero todo viene como consecuencia", manifestó en declaraciones facilitadas por Estrella Galicia 0,0.

"La suerte tampoco ha acompañado en la primera curva. He pensado 'a ver cuántas posiciones perdemos' y en ese momento venía Morbidelli muy rápido y hemos tenido un contacto, es normal. A partir de ahí, cuando me he visto decimotercero, sabía que tenía que remontar con paciencia y sin cometer errores", explicó el de Cervera.