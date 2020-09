Maverick Viñales confirma el dominio de Yamaha en Misano

El piloto español Maverick Viñales (Yamaha) ha conquistado este sábado la pole para la carrera de MotoGP del Gran Premio de San Marino, por delante del italiano Franco Morbidelli (Yamaha) y del líder del Mundial, el francés Fabio Quartararo (Yamaha), que exhibieron la superioridad de Yamaha en el Circuito de Misano-Marco Simoncelli.

