Marc Márquez vuelve a sufrir un episodio de diplopía

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) sufre otro episodio de diplopía como consecuencia de la fuerte caída que tuvo el pasado domingo durante el calentamiento del Gran Premio de Indonesia, y que le impidió participar en el mismo, según confirmó su equipo.



Tras los primeros exámenes médicos hechos en Indonesia que descartaron lesiones graves, Márquez empezó a presentar molestias en su visión durante el viaje de vuelta a España, por lo que acudió al hospital Clínic de Barcelona, donde el oftalmólogo Bernat Sánchez Dalmau confirmó una recaída en la diplopía que el piloto sufrió el pasado mes de noviembre y anteriormente en 2011.

"Parece que estoy viviendo un déjà vu... Durante el trayecto de vuelta a España, empecé a presentar molestias en mí visión y decidimos visitarnos con el Dr. Sánchez Dalmau quien me confirmó que tengo un nuevo episodio de diplopía", ha relatado en redes sociales el campeón del mundo.

"Afortunadamente es menos grave que la lesión que tuve a finales del año pasado. Pero ahora toca descansar y esperar para ver cómo evoluciona la lesión. ¡Como siempre, muchas gracias a tod@s por vuestro apoyo!"

Repsol añadió en un comunicado que Márquez visitó esta mañana a su equipo médico liderado por el doctor Samuel Antuña en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, en el que se ha sometido a una revisión general para evaluar todas las contusiones provocadas por la caída y una resonancia magnética cerebral. que han reconfirmado que no sufre ninguna otra lesión.

During the journey back to Spain, Marc Marquez began to experience discomfort with his vision.



Dr. Sánchez Dalmau confirmed a relapse in the diplopia that the rider suffered last November after checks in Barcelona.



