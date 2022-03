Oliveira reina bajo la lluvia en Mandalika en una carrera sin Márquez

El portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16) fue el encargado de dominar el controvertido Gran Premio de Indonesia de MotoGP con una clara victoria bajo la lluvia y con el asfalto completamente mojado, por delante de los franceses Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) y Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP22).

El italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP21), que acabó undécimo, continúa líder del Mundial con 30 puntos, dos más que Brad Binder y con tres sobre Fabio Quartararo. Miguel Oliveira, que no puntuó en Qatar, es ahora cuarto en la clasificación del mundial.

In the Championship it's @Bestia23 that hangs on to the lead as we head for Argentina! ??#IndonesianGP ???? pic.twitter.com/9fin0ner3d