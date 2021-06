Marc Márquez: "He vuelto a ganar, pero no sé cómo"

Marc Márquez se ha reencontrado con la victoria 581 días después en el Gran Premio de Alemania. Tras una gran salidad, el piloto de Cervera ha conseguido mantener la primera posición durante las 30 vueltas, consiguiendo así su primera victoria de la temporada.

Tras acabar la carrera, el español ha atendido a los micrófonos de DAZN, donde ha querido mandar un mensaje de agradecimiento. "Quiero agradecérselo a todo mi equipo, mi hermano, lo hemos hecho juntos, no lo he hecho yo solo", ha explicado. Además, también ha reconocido que esta victoria ha sido una sorpresa para todos, incluido para él. "Hemos vuelto a ganar pero no sé ni cómo", ha dicho.