Lorenzo: "Cuando ya no tienes confianza con la moto no compensa seguir"

El piloto español Jorge Lorenzo se ha mostrado convencido de que "era el momento de dejar" el Mundial de MotoGP, ya que cuando "no te encuentras con la moto y no tienes confianza" con ella, como le ocurrió en su última temporada con el equipo Repsol Honda, ya "no compensa seguir" compitiendo al máximo nivel.

"Sentí que era el momento de dejarlo y hacer otras cosas. Cuando estás para ganar, los sacrificios de entrenar cada día, de sufrir para estar cada vez mejor, los viajes, las caídas... Todo eso compensa, porque son momentos de victoria y de sensación de euforia y éxtasis. Pero cuando tienes todo lo malo y haces el 12 el 13 o el 15 y no te encuentras con la moto y no tienes confianza con la moto, ya no compensa", resumió Lorenzo en declaraciones a DAZN.

Repasando su carrera, el balear recordó su "forma muy irreverente y sin complejos" de aterrizar en la máxima categoría en 2008. "Me adapté muy rápido a la moto y la moto parecía muy natural para mí. El ambiente con Valentino (Rossi) era muy tenso porque quería seguir siendo el número uno del equipo y no quería que el joven piloto, en este caso yo, le arrebatase ese poder en el equipo", recordó.

Además, Lorenzo reconoció que "profesionalmente" se lo debe "todo" a su padre. "Sin su pasión, sin hacerme esa primera moto y sin llevarme a entrenar, llevarme a las carreras y acompañarme a todos estos sitios, yo no hubiera sido piloto, no hubiera sido campeón del mundo, no tendría esta posición privilegiada en la vida que tengo ahora mismo. El padre perfecto no existe y nadie te enseña a ser padre. Mi padre intentó hacer de padre de la mejor manera posible", recordó.

"Creo que en el aspecto afectivo no tuve el cariño que tuvieron posiblemente gran parte de los niños, pero también puede haber niños que recibieron todavía menos ese afecto. Y eso es lo que voy a intentar mejorar el día que posiblemente tenga un hijo. Pero bueno, no cambiaría lo que me aportó mi padre por más cariño de él", finalizó.