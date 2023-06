Jorge Martín rompe su sequía y repite victoria tras una gran batalla con Bagnaia

El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23) venció por escasamente 64 milésimas de segundo al campeón del mundo, el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23), el Gran Premio de Alemania de MotoGP disputado este domingo en el circuito de Sachsenring.

Martín, que no ganaba una carrera desde Austria en 2021, supo responder a todos los ataques de su rival para conseguir una victoria que le acerca a 16 puntos del líder del mundial, que continúa siendo Bagnaia, con cinco Ducati en las cinco primeras posiciones y los ocho prototipos del fabricante de Borgo Panigale en las nueve primeras posiciones.

STONKS! @88jorgemartin is a FIRM Championship contender ??



He leaves the Sachsenring as the top scorer of the weekend and he's now 16 points behind @PeccoBagnaia ??#GermanGP ???? pic.twitter.com/1MNW1GZmgt