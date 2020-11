Joan Mir, en Tiempo de Juego: "Un conocido apostó 60€ por mi mundial y ha ganado 6000€, ¡está mejor que yo!"

El nuevo campeón del Mundo de MotoGP, Joan Mir, acabó este domingo histórico compartiendo su alegría con los oyentes de Tiempo de Juego.

Juanma Castaño se encontró un Joan Mir que, horas después, todavía se frotaba los ojos: "No me lo creo todavía. Poco a poco estoy entendiendo lo que acabamos de conseguir, pero necesitaré un par de días".

No recuerda a cuánto se pagaba, al comienzo del Mundial, su victoria, pero Mir dijo que tiene "un conocido que apostó 60€ y ha ganado 6000€, algo así, ¡ese está mejor que yo seguro!"

Ha sido un domingo de muchos nervios para el piloto balear: "Estaba nervioso antes de la carrera, aunque es importante mantener la calma, pero me estaba jugando un Mundial. La carrera no ha salido del todo bien porque he sufrido muchísimo. Lo he pasado muy mal".

Y, pese a todo, durante la carrera se visualizaba en lo más alto del podio: "Iba soñando un poco durante la carrera, deseando que acabara, las últimas vueltas se me han hecho muy largas".

¿Ganar un Mundial con Suzuki es como ganar una Liga con el Atleti?

Joan Mir sonreía cuando Juanma Castaño le comparaba Suzuki con el Atlético de Madrid: "La gente dice que Suzuki es una familia más pequeña, con menos recursos como las marcas grandes, y ganar con esta gente tiene un extra de valor".

En Suzuki, dijo Mir, "están flipando. Veo imágenes de los japoneses que llevan veinte años sin ver un título, y siguen estando aquí, es muy bonito ver la emoción que tienen".

Asegura que le han llegado muchos mensajes, entre ellos, de pilotos que eran sus ídolos: "Valentino Rossi o Márquez, que es gente a la que siempre he admirado, y me están felicitando. Eso es brutal".

Sin miedo a la presión

Marc Márquez ha vivido un año castigado por las lesiones: "Hemos ganado nosotros. Está claro que el año que viene puede haber un duelo bonito, pero tenemos que mejorar un poquito más la moto. Presión por ganar un título es fantástico. Presión porque te saquen del equipo por no tener resultados? Estoy feliz de tener estos problemas", finalizó.