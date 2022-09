Izan Guevara no tiene rival en Alcañiz y aumenta su ventaja en el Mundial

El piloto español Izan Guevara (GasGas) ha firmado una espectacular victoria este domingo en la carrera de Moto3 del Gran Premio de Aragón, decimoquinta prueba del Mundial de motociclismo, dominando de principio a fin, para afianzar su liderato de la categoría por delante de su compañero y principal rival por el campeonato, Sergio García Dols (GasGas), que solo pudo ser decimotercero.

El de Palma ejecutó una carrera perfecta de semáforo a bandera, sin errores y siempre en cabeza, para cruzar la línea de meta por delante del japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna) y del también español Dani Holgado (KTM), que arrancaron junto a él en primera línea y que tampoco desaprovecharon sus posiciones de salida, terminando segundo y tercero respectivamente. El alicantino logra así el primer podio de su carrera.

The points stretch out at the top!



The number 71 is 71 points behind as he jumps up to fourth ??#AragonGP ?? pic.twitter.com/2KeTUhxVSy