Izan Guevara se regala una nueva victoria como despedida de Moto3

El español Izan Guevara (GasGas) sumó su séptima victoria de la temporada al vencer el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Moto3 en el circuito 'Ricardo Tormo', por delante del turco Deniz Öncü (KTM) y de su compañero de equipo y subcampeón mundial, Sergio García Dols (GasGas).

Guevara se impuso en una apretada lucha final con Öncü por apenas 62 milésimas de segundo en una última vuelta en la que el turco superó al español en la curva seis, pero éste supo esperar el momento en la curva final, en la que su rival intentó cerrar tanto el interior de la curva que acabó metiéndose delante de él al tenerse que abrir a la salida de la misma.

Sergio García Dols, con la tercera plaza, se proclamó subcampeón mundial, al concluir por delante de su directo rival por la posición, el italiano Dennis Foggia (Honda).

World Championship confirmed ?? @IzanGuevara28 is your #Moto3 World Champion and teammate @garciadols11 takes second ?? #ValenciaGP ?? pic.twitter.com/UWe4BIVoVT

Guevara y Öncü marcaron un ritmo fortísimo que les permitió abrir paulatinamente un hueco insalvable para sus rivales, dejando a García Dols y Ortolá peleando por el tercer peldaño del podio y sin ceder tampoco un ápice respecto a sus perseguidores. No hubo demasiados cambios. Guevara y Öncü se controlaron en todo momento, pegado el uno al otro y con el turco esperando su momento para intentar superarlo.

La tercera plaza del podio fue para García Dols y Dennis Foggia lideró el grupo en el que también estaban Ayumu Sasaki, Adrián Fernández (KTM), David Muñoz, el brasileño Diogo Moreira (KTM), el japonés Ryusei Yamanaka (KTM) y el también español Daniel Holgado (KTM) en las diez primeras posiciones.

Done and dusted ??@IzanGuevara28 ends the 2022 season on top in #Moto3 ??#1ZANpic.twitter.com/aWQWTVOZFk