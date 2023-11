Golpe en la mesa de Bagnaia en el Mundial tras el décimo puesto de Jorge Martín

El piloto italiano de MotoGP Francesco Bagnaia (Ducati) terminó segundo el Gran Premio de Qatar, penúltima cita del Mundial, para acercar su defensa del título con 21 puntos de diferencia sobre el segundo clasificado, el español Jorge Martín (Ducati), que décimo.

El madrileño vio rebajada la euforia con el vigente campeón del mundo, un 'Pecco' que ganó la primera posición en la salida, mientras que Martín se vio relegado al octavo puesto. El semáforo en verde dejó el derrape del piloto español, quien además de verse relegado vio que no tenía ritmo para remontar.

