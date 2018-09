Fenati: "Pido perdón a todo el mundo deportivo"

"Pido perdón a todo el mundo deportivo. Esta mañana, con la mente fría, me habría gustado que esto solo fuera una pesadilla. No paro de pensar en esos momentos, hice un gesto incalificable, ¡no he sido un hombre!", escribió.

También consideró que no hay excusas para justificar su acción y que difundió una "horrible" imagen de sí mismo y de "todo el deporte".

"Quiero pedir perdón a todos los que creían en mí y a todos los que se hayan decepcionado por mi acción", aseguró.