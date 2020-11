Dovizioso confirma que no estará en 2021 en MotoGP

El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20) se acerca a su "año sabático" y al respecto reconoce que no ha tenido "la oportunidad de encontrar un sitio para correr el año que viene".

"Como sabéis, casi todas las fábricas habían firmado con sus pilotos antes del inicio de la temporada, eso era bastante normal por estas condiciones, tendré en cuenta 2022 si tengo una opción real de pelear por el título, porque ese es mi objetivo, si puedo estar en un equipo top y en una moto top", explica el italiano.

"Sé que es difícil si no corres un año, pero al final ésta es la situación que estoy viviendo. El año que viene será un año distinto, voy a disfrutar corriendo como mis amigos en algunas carreras de motocross. Algunos de mis patrocinadores me seguirán el año que viene, y vamos a tener un proyecto para el futuro y junto a eso trabajaremos para 2022", asegura Dovizioso.

Entre las opciones, Andrea Dovizioso dice que "sobre Honda, discutimos, pero no esta semana, hace ya un mes, pero como otras propuestas cada una ha tenido alguna razón para que no fructificase, pero estoy muy contento de que me ofreciesen estar con ellos y de sentir su apoyo, pero al final no tener una puerta abierta para correr en 2022 ha sido muy importante".

"Esto es por lo que hemos decidido no firmar y quedar libres. En el deporte del motor todo es posible, como se ha visto en el pasado, veremos en 2021, pero sobre todo trabajaremos para 2022", insiste.

"No he preparado nada para mi futuro, qué puedo hacer, o cómo puedo ayudar a otros pilotos, porque todavía me enfoco en mi carrera. El año que viene no estaré en MotoGP, pero continuaremos entrenando y haciendo todo para estar en forma y disfrutando del deporte y de la moto", recalca Dovizioso.

Al parecer, entre los muchos rumores surgidos últimamente está el de que Marc Márquez pudiera requerir una tercera intervención quirúrgica y que él -Dovizioso- pudiese suplirlo, algo a lo que contestó rápidamente que "todo el mundo corre demasiado".

"Nadie sabe qué va a pasar con Marc. Y no creo que tomen una decisión ahora para el año que viene. Estoy libre, y esto es el deporte de motor, pero no quiere decir que iría si me llamasen, lo pensaría en función de lo que me propusiesen. Y decidiría", señaló al respecto.

"Ahora puedo pensar en otras cosas, en correr en motocross, tampoco sé qué pasará por el Covid, porque es difícil pensar en el futuro. Lo positivo de nuestra decisión es que estaremos libres. Pero que Marc no esté en 2021 creo que es casi imposible", asegura.

Y en lo que se refiere a la sanción impuesta a su compatriota Andrea Iannone y la posibilidad de ir a Aprilia, explicó que estaba muy contento "de que Aprilia haya apretado; hablamos hace tiempo sobre esto, porque ellos estaban esperando a Iannone, y es normal, pero no creo que sea la situación que necesito para mi carrera en estos momentos".

"Están haciendo un trabajo muy bueno, porque el presupuesto que tienen no es tan grande como el de Honda, Yamaha o Ducati, así que están haciendo un gran trabajo, pero el nivel de MotoGP es muy alto, y es muy difícil. Ya he vivido esta situación con Ducati y sólo cuando estás dentro puedes entender lo duro que es. Han hecho un gran trabajo pero no es lo que necesito ahora y es por lo que he tomado esta decisión", explica Andrea Dovizioso.