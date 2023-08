David Alonso se estrena en el Mundial; Holgado, tercero, aumenta su distancia como líder

David Alonso (Gas Gas) consiguió para Colombia la primera victoria en el campeonato del mundo de motociclismo, al vencer el Gran Premio de Gran Bretaña de Moto3 en el circuito de Silverstone, en una vuelta final "de infarto".

Alonso, que aunque nació en Madrid corre con licencia de Colombia por la nacionalidad de su madre y que salía en las últimas posiciones, rodaba por primera vez en el trazado de Silverstone, pero eso no fue un inconveniente, como tampoco salir desde atrás, por tener numerosos problemas de entrenamientos.

El pupilo de Jorge Martínez "Aspar", que anteriormente ganó la "Rookies Cup" de Red Bull y la "Talent Cup", supo remontar posiciones sin cometer errores para acabar en lo más alto del podio.

