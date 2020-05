Carmelo Ezpeleta: "El año se presentaba la mar de bien antes de tener que parar"

El consejero delegado de Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, cree que el Mundial de Motociclismo en la categoría de MotoGP "se presentaba la mar de bien" antes de tener que pararse por la crisis provocada por el coronavirus, pero sigue siendo optimista a la hora de celebrar parte de la temporada, lo que servirá también para demostrar que cuentan "con el músculo necesario".

"Este año se presentaba la mar de bien antes de tener que parar. En los entrenamientos de pretemporada había 19 pilotos en menos de un segundo, todo el mundo estaba muy cerca", advirtió Ezpeleta este viernes en su participación, junto a Javier Tebas y Carmelo Ezpeleta, en el encuentro digital 'El deporte que viene', organizado por el diario 'Marca'.

De todos modos, el catalán desconoce "cómo les habrá sentado" a los pilotos el tener que "parar tanto tiempo, sobre todo en el 'feeling' de ir en moto". Por ello, antes de la prevista vuelta a la acción en Jerez de la Frontera el 19 de julio, les han dado "un tiempo para entrenar" y dispondrán de "unos entrenamientos previos" extras el miércoles de esa semana "para ponerles en forma".

"Creo que será un campeonato muy competitivo y en el que habrá que tener mucho cuidado con las caídas y con tener un '0' al ser más corto", añadió Ezpeleta, que bromeó al decir que no echarán "de menos" el ruido de los espectadores. "Tenemos la suerte de que el ruido ya los hacemos nosotros solo", señaló sonriente.

En este sentido, al contrario que en el fútbol, no contemplan tener "gradas simuladas". "A lo mejor sí las usaremos para poner algo de publicidad", puntualizó. "Somos una compañía que hacemos carreras y las damos por televisión, y ahora nos damos cuenta de que si no tenemos esto, por muy fuerte que tengamos los demás departamentos, no nos sirve de mucho, así que vamos a concentrarnos en que las carreras sean muy buenas", aseveró.

El CEO de Dorna recordó que cuando tuvieron que cancelar el Gran Premio de Catar en la categoría de MotoGP pensaban que "el tema era menos grave" e hicieron "un calendario que se adaptara". "Pero a la que llegamos a España nos dimos cuenta de cómo era la situación y hubo que poner una serie de escenarios", recalcó.

Ahora, de esos diferentes planes, "el que era el A es el que parece" que va a ser el que se ponga en marcha. "Sería correr en Europa desde el 19 julio hasta la mitad de noviembre, sin espectadores de momento, y una segunda parte fuera de Europa con espectadores", puntualizó. "El compromiso que tenemos con los equipos y las fábricas es que, como muy tarde, a finales de julio diremos las carreras que son fuera de Europa", advirtió.

"ERA MEJOR PONERSE LA VENDA ANTES QUE LA HERIDA"

"Contemplamos el no poder hacer el campeonato y vimos que lo importante no era sólo sacar adelante este año sino el futuro, así que dimos una serie de ayudas a los equipos que lo necesitasen para que pagasen sus salarios hasta que se empezara y también impusimos medidas para reducir el coste técnico en 2021 para paliar la posible pérdida de algunos patrocinadores", prosiguió.

Con todo, el directivo ve "bien el futuro" después de las medidas implantadas para el desarrollo técnico y que evitan volver a la época "dónde solo las motos oficiales tenían opciones de ganar". "Para nosotros era mejor ponerse la venda antes de la herida. Los datos que tenemos es que nuestros patrocinadores seguirán en 2021 y por eso tenemos que demostrar que tenemos el músculo necesario para hacer esta temporada", indicó.

"Los países (que albergan pruebas del calendario) quieren seguir. Si podemos tener cierta estabilidad, que la pandemia se pare y los espectadores puedan venir en 2021, somos optimistas y creo que podemos salir reforzados", agregó, dejando claro que "los derechos de televisión son imprescindibles". "Si podemos hacer carreras sin espectadores es gracias a los ingresos de televisión", expresó.

Ezpeleta también pidió tener más consideración con el deporte porque es "un motor para la economía". "El Mundial de MotoGP es un instrumento fantástico de promoción de un país y le da un impacto económico extraordinario", detalló.

Por ello, dio las gracias al Consejo Superior de Deportes (CSD) por haber entendido "cual es el papel del deporte también desde el punto vista empresarial y del papel de imagen que representa para España". "Si entendemos esto, nuestros deportes saldrán mas fuertes, no sólo podremos mitigar las pérdidas sino que seremos capaces de imponernos a algo tan dramático como lo que está pasando. Es necesario que todo el mundo aporte su ayuda y que la nueva normalidad se parezca a la anterior", resaltó.

Finalmente, descartó que vayan a quitar una de las dos motos que tienen los pilotos de MotoGP. "Tenemos claro que el espectáculo debe ser el que ha sido siempre. Lo hablamos con los constructores, y menos un equipo, todos estaban de acuerdo en que no compensaba perder una cosa tan importante como la segunda moto", zanjó.