Bezzecchi le roba una ajustadísima pole a Jorge Martín

El piloto italiano Marco Bezzecchi (Ducati) conquistó este sábado la pole en el Gran Premio de Tailandia, decimoséptima prueba del Mundial y que se disputa en el Circuito Internacional de Chang, en Burinam, con récord de la pista, y con Marc Márquez (Repsol Honda) octavo.

Bezzecchi se llevó el ajustado duelo final por la ansiada pole ante Jorge Martín (Ducati), que rozó la pole hasta el final con un crono de 1:29.692. Pero en su último giro de la Q2, el italiano raspó algunas milésimas para marcar un 1:29.671 y hacerse con su primera pole en MotoGP.

We have a feeling there's a certain @ValeYellow46 that's very happy right about now ??



We're all set for a battle in Buriram tomorrow! ??#ThaiGP ???? pic.twitter.com/Gm7VjsOq4Z