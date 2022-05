Aragón seguirá en el Mundial de motociclismo hasta 2026 con al menos tres carreras en Motorland

El circuito de Motorland Aragón se ha asegurado la presencia de MotoGP en el trazado hasta 2026, en una renovación del acuerdo entre Motorland y Dorna que garantiza un mínimo de tres Grandes Premios de Aragón en los próximos cinco años, si bien podrían ser más en función de los calendarios.

"El presidente de Motorland, Arturo Aliaga, y el consejero delegado de Dorna, Carmelo Ezpeleta, ratifican el compromiso de ambas partes para que el circuito de Alcañiz sea sede de los grandes premios de motociclismo durante 2022-2026", anunció el circuito.

