Álex Márquez aumenta su ventaja en el Mundial de Moto2 pese al triunfo de Blinder en Aragón

El surafricano Brad Binder (KTM) ganó con solvencia el Gran Premio de Aragón de Moto2 en el circuito Motorland de Alcañiz, por delante de los españoles Jorge Navarro (Speed Up) y Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), que aumenta su ventaja en la clasificación provisional del mundial.

Here's how that changes the #Moto2 championship standings ⬇️@Jorge_Navarro9 moves up to 2nd as @alexmarquez73 extends his championship lead to 38 points! ��#AragonGP ���� pic.twitter.com/fnpAdiONPJ