Kevin Benavides remonta a Toby Price y gana el Dakar en la última etapa

El argentino Kevin Benavides (KTM) conquistó este domingo su segundo Rally Dakar al imponerse en la última etapa del raid, recuperar los 12 segundos de desventaja que tenía con el australiano Toby Price y acabar con 43 de ventaja en la general después de 14 especiales y la prólogo.

La emoción en las motos se mantuvo hasta la última jornada del rally, a la que llegaron tres pilotos con opciones de proclamarse campeones. El de Salta, que había ganado el Dakar en 2021 con Honda, se llevó el título.

La etapa final del Dakar, entre Al-Holuf y Dammam (Arabia Saudí), con 281 kilómetros de enlace y 136 de especial, se preveía rápida, junto a la playa, con algo de tierra, mucha arena y un pequeño tramo por un lago seco. Los pilotos incluso encontraron barro (hacia el kilómetro 29) por las precipitaciones de los últimos días, el último escollo del raid.

El orden de salida fue el inverso al de la clasificación general, lo inició el español Rubén Saldaña y lo concluyeron los tres candidatos al título: el estadounidense Skyler Howes (Husqvarna), Kevin Benavides y Toby Price. Esta vez no estaban en juego para los mejores las bonificaciones por abrir pista, las que habían permitido a Price salvar el liderato en la penúltima jornada por solo 12 segundos.

Howes que estaba a 1:31 del líder ya se había autodescartado la víspera de la final. Dicho y hecho. En el el primer punto de control, cedió 1:40 respecto a Kevin Benavides. Se confirmaba así que el Dakar iba a ser un duelo entre dos. Después de los primeros 33 kilómetros, el argentino le había descontado a Price los 12 segundos de que disponía en la general. Tras más de 43 horas de especiales a lo largo de catorce etapas y la prólogo, todo estaba igualado.

Benavides fue a más y le endosó a Price 1:49 al paso por el kilómetro 68. Superada la primera mitad de la especial, el Dakar empezaba a decantarse para el argentino. El australiano Daniel Sanders (GasGas) luchaba también por la etapa, a solo 19 segundos del sudamericano.

Price no estaba dispuesto a tirar la toalla y apretó. En el último paso intermedio, la ventaja de Benavides en la etapa se redujo veinte segundos, a 1:29 (1:17 en la general). Había aún algo de emoción. En la meta, el argentino firmó el mejor tiempo (1h15:17), 35 segundos mejor que el que había establecido Sanders.

Stage 14 - Bikes



Provisional top 3:

Kevin Benavides

Daniel Sanders

Toby Price



@kmbenavides wins the last stage and the overall classification with a 43'' lead over @tobyprice87!



